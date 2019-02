Alicia Keys recorda de quando John Mayer entregou premiação do Grammy a ela

A cantora Alicia Keys Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Alicia Keys subiu ao palco do Grammy 2019 neste domingo, 10, e lembrou de quando dividiu o prêmio de melhor música do ano, em 2004, com John Mayer.

Ela afirmou que, na época, sonhava em ganhar na categoria com a canção If I ain't got you. "Eu esperava que Stevie Wonder tirasse o meu nome quando começou a ler em braile para anunciar o vencedor", disse.

A cantora era a favorita naquele ano, mas, para a surpresa do público, Stevie anunciou Daughters, de John Mayer. O vencedor, então, reconheceu o mérito de Alicia Keys, quebrou os protocolos do Grammy e entregou o prêmio a ela.

Neste ano, os dois músicos se reencontraram no palco da cerimônia para condecorar Childish Gambino pela música This is America, mas o artista não compareceu.