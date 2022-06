Alice, menina que fala palavras difíceis, vai ganhar um irmão

Bebê Alice, que ficou conhecida por falar palavras difíceis, vai ganhar um irmão. Foto: Instagram/@morganasecco

A bebê Alice, que ficou conhecida na internet por falar com maestria palavras difíceis como "paralelepípedo", vai ganhar um irmão. O anúncio foi feito pelos pais dela, Morgana Secco e Luiz Gustavo Schiller, nas redes sociais nesta segunda-feira, 31.

"Estamos grávidos. Não temos nem palavras para dar esse tipo de notícia. Só sei dizer que estamos muito felizes e cheios de amor no coração com nossa família aumentando e não víamos a hora de compartilhar essa alegria com vocês", escreveram no Instagram.

No YouTube, eles compartilharam um vídeo mostrando a reação de Alice quando soube da novidade. Quando os pais falaram da chegada de um neném, ela respondeu: "É eu?". Assista: