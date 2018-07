Alexandre Pires diz estar bem após passar por cirurgia no ombro: 'Tudo beleza'

Alexandre Pires deslocou ombro após cair em escada rolante de aeroporto. Foto: instagram.com/alexandrepires_/

Na noite da última quinta-feira, 11, Alexandre Pires publicou um vídeo em seu Instagram para tranquilizar os fãs após ter passado por uma cirurgia no ombro. No dia 27 de abril, o cantor caiu numa escada rolante no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e deslocou o ombro.

"E aí gente, tudo beleza? Deu tudo certo. Não reparem na voz, tivemos que fazer um procedimento que eu esqueci o nome, por isso estou um pouco rouco. Mas foi supimpa, tudo beleza. Obrigada a toda equipe e obrigada a vocês por todo carinho. Agora é muito simples, agora a recuperação é um pouco mais complicadinha mas, com a graça de Deus, vai dar tudo certo", disse Pires.

No dia da queda, o cantor deveria participar do Altas Horas, mas cancelou e mandou uma mensagem explicando sua ausência. "Eu me desequilibrei na escada do aeroporto de Congonhas e meu ombro se deslocou completamente. Foi uma dor insuportável. Nunca senti nada igual", disse Pires em vídeo para o programa.