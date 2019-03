Alexandre Pato faz surpresa para Rebeca Abravanel durante gravação do ‘Roda a Roda’

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e o jogador Alexandre Pato. Foto: Reprodução/SBT/Instagram/@pato

Alexandre Pato apareceu de surpresa na gravação do Roda a Roda, na segunda-feira, 18, enquanto sua namorada Rebeca Abravanel apresentava o programa, televisionado no SBT. A edição vai ao ar nesta terça-feira, 13, às 20h25.

Os dois assumiram o relacionamento no fim do ano passado e já chegaram a viajar juntos para a China, onde o atleta jogava até pouco tempo - antes de rescindir seu contrato com o time chinês Tianjian Quanjian.

A assessoria de imprensa do SBT informou ao E+ que Pato apareceu com um buquê de flores e, em contrapartida, recebeu um abraço de Rebeca, filha do Silvio Santos.