Alexandre Nero mostra homenagens dos fãs da novela ‘Império’; confira

Alexandre Nero na novela 'Império' Foto: Alex Carvalho/Globo

Alexandre Nero compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, algumas homenagens que recebeu dos fãs. Ele mostrou diversos seguidores que se inspiram no personagem José Alfredo.

O protagonista da novela das nove Império inspirou até decorações de festa, bolo de aniversário e nome para um cachorrinho. Na legenda dos posts, ele brincou:

“E fora do story, o Comendador tá bem?”. Encantados com os registros, outros fãs elogiaram o ator e a criatividade dos admiradores. “Eu amo a criatividade dos brasileiros”, disse um. “Os cosplays do Comendador são os melhores”, comentou outro.

Recentemente, Alexandre lembrou de uma das cenas que marcou Império: o momento em que José Alfredo se jogou na piscina de dinheiro. “Jamais poderia imaginar como ela permaneceria resistente na memória das pessoas”, escreveu.