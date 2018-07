Alexandre Borges aparece sorridente em selfie após vazamento de vídeo íntimo

Alexandre Borges. Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Borges está seguindo sua vida normalmente após ter um vídeo íntimo divulgado na internet neste fim de semana.

Na última terça-feira, 20, o ator posou para uma selfie com o colega Johnnas Oliva depois das gravações da novela Haja Coração. Ele parecia muito feliz e sem se importar com o que havia acontecido.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Alexandre Borges está seguindo sua vida sem nenhum problema. O elenco da novela também não tem perguntado nada a ele sobre o vídeo.

O ator rompeu o silêncio nesta segunda-feira, 19, e confirmou o encontro em que aparece na companhia de uma mulher e outras duas pessoas, que seriam transexuais. Ele garantiu que não houve o consumo de cocaína, assim como não houve orgia sexual.

"Sei que este é um assunto pessoal. Não estou aqui me desculpando de nada. Não pretendo tomar nenhuma atitude jurídica. Devido ao vídeo feito sem meu conhecimento e divulgado na internet indevidamente, me vejo forçado a esclarecer alguns pontos que, a meu ver, foram distorcidos e ampliados. Foi um encontro casual com três pessoas depois de uma festa. Não existiu nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína com as pessoas envolvidas", disse.