Alessandra Scatena se emociona ao falar de marido, que morreu de coronavírus: ‘Perdi o chão’

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou no dia 28 de junho que ele e o pai testaram positivo para o novo coronavírus. 'Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com covid, no pior estágio, sofre', disse ele. O pai do sertanejo ficou assintomático.

Foto: Instagram/@zenetoecristiano