Alessandra Scatena revela que tinha ciúme de Gugu Liberato

Alessandra Scatena e Daniela Albuquerque. Foto: Divulgação/ Rede TV

Alessandra Scatena fez sucesso nos anos 90, época em que era assistente de palco de Gugu Liberato no programa Domingo Legal, no SBT. O relacionamento próximo entre os dois era notado pelos telespectadores. Em entrevista ao Sensacional, na Rede TV!, Alessandra Scatena revelou à Daniela Albuquerque que ficava incomodada com as mulheres que assediavam Gugu. “Eu ficava muito mordida. Ficava sabendo de algumas coisas, mulheres que davam em cima dele, ele falava para mim. Lógico que eu ficava com ciúme”.

Ela conta que namorou com o apresentador durante nove meses, mas não consegue entender porque o relacionamento terminou. Apesar disso, Alessandra Scatena, de 42 anos, guarda boas recordações do ex: “Ele é um amor, um cavalheiro, um coração que não cabe nele. Ele pediu para o meu pai para namorar comigo, lá no SBT. Nós tínhamos aliança de compromisso”, lembra.

Se de um lado a assistente de palco se considerava ciumenta, de outro, o apresentador sempre a escalava para participar do quadro Banheira do Gugu, em que mulheres de biquíni tentavam impedir um convidado de tirar o sabonete da banheira.

Assista ao vídeo: