Além de Carlinhos Maia, relembre artistas que já tiveram a casa invadida

Além de Carlinhos Maia, outros artistas tiveram casa invadida, como Letícia Spiller e Naiara Azevedo. Foto: Instagram/@arealspiller, @carlinhosmaiaof e @naiaraazevedo

No último domingo, 29, o influenciador Carlinhos Maia compartilhou que seu apartamento em Maceió (Alagoas) foi invadido por bandidos e o prejuízo estimado é de mais de R$ 5 milhões.

Em seu perfil, Carlinhos falou o quanto ele estava devastado e chateado com a situação.

"Eu estou devastado. Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, mas nunca precisei roubar nada do outro, nunca invadi a casa de ninguém para isso", escreveu.

Relembre outros artistas que já tiveram a casa invadida:

Naiara Azevedo

Casa da família de Naiara Azevedo, no Paraná, foi invadida por assaltantes em março deste ano. Foto: Instagram/@naiaraazevedo

Em março deste ano, a casa de Naiara Azevedo foi invadida por bandidos. Na ocasião, a família da cantora foi feita refém. "O importante é que está todo mundo bem", disse ela nos Stories.

A casa que os três bandidos invadiram era dos pais de Naiara, no Paraná, pois a cantora mora em Goiânia. Eles assaltaram a casa e fizeram os pais da artista reféns.

Letícia Spiller

Em 2014, a casa de Letícia Spiller foi invadida no Rio de Janeiro, e a atriz e a família ficaram como reféns durante assalto. Foto: Instagram/@arealspiller

Em 2014, Letícia Spiller passou por uma situação parecida e teve sua casa no Rio de Janeiro assaltada. Na época, a atriz, a filha que tinha três anos (hoje tem 11), Lucas Loureiro (com quem foi casada até 2016), a babá e uma empregada foram feitos reféns.

Os pertences da atriz foram roubados, como celulares, eletrônicos, joias e dinheiro, mas, por sorte, ninguém ficou ferido no assalto.

Dandara Mariana

A atriz Dandara Mariana e sua família foram feitos de refém por bandidos em março deste ano. Foto: Instagram/@dandaramariana

Em março de 2022, criminosos invadiram o apartamento de Dandara Mariana, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os bandidos fizeram a atriz, seus pais, Beth Nahas e Romeu Evaristo, o irmão Noah Nahas e dois cachorros reféns.

Na época, foi confirmado que eles haviam levado jóias e eletrônicos da casa de Dandara, além de fotografar as vítimas.

Felipe Melo

A casa de Felipe Melo em Barueri foi invadida, e assaltante levou objetos de valor e dinheiro do jogador. Foto: Instagram/@felipemelo

Em abril deste ano, o jogador Felipe Melo também foi alvo de assaltantes e teve sua casa invadida em Barueri, em São Paulo. O homem que entrou na residência levou alguns objetos de valor e dinheiro de Melo.

Shantal Verdelho

Em janeiro deste ano, a mansão de Shantal Verdelho e Mateus Verdelho foi invadida por criminosos. Por sorte, ninguém estava no local na hora do assalto. Foto: Instagram/@shantal

Em janeiro deste ano, a mansão de Shantal Verdelho e o marido, Mateus Verdelho, em São Paulo, foi invadida por criminosos. Na época, a influenciadora comentou em seu perfil que os bandidos reviraram e levaram tudo de sua casa.

"Tinha um celular meu lá que não tinha senha e eles levaram. Estou com dificuldade de cancelar. Eles fizeram várias transferências do banco, não sei como conseguiram entrar no aplicativo", disse em seu perfil do Instagram. Por sorte, ninguém estava em casa no momento do assalto.

Miley Cyrus

Miley Cyrus já teve casa invadida três vezes e uma delas os criminosos levaram carro avaliado em US$ 135 mil. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Miley Cyrus já teve sua casa invadida três vezes. Em 2014, o assaltante levou uma série de itens pessoais da cantora e de sua família. O furto aconteceu enquanto Miley estava em turnê pela Suécia.

Os criminosos levaram um carro avaliado em US$ 135 mil. Em 2013, na véspera do aniversário de 21 anos de Miley Cyrus, ladrões também invadiram a residência e levaram pertences pessoais dela.