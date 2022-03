Alec Baldwin será pai pela oitava vez: ‘Uma bênção em tempos tão incertos’

Após o nascimento de seis crianças, Alec e Hilaria pensavam ter 'fechado a fábrica' e foram surpreendidos. Foto: Instagram / @hilariabaldwin

Alec, 63, e Hilaria Baldwin, 38, serão papais mais uma vez. No Instagram, o casal compartilhou o momento onde o anúncio foi feito para as outras seis crianças que moram com o casal. Hilaria será mãe pela sétima vez e o novo bebê não foi planejado.

Quando conheceu e se casou com a instrutora de ioga, em 2012, Alec já tinha uma filha, a modelo Ireland Baldwin, fruto do relacionamento dele com a atriz Kim Basinger.

Há dez anos, o casal literalmente 'abriu a fábrica'. A primeira foi Carmem Gabriela, 8, seguida de Rafael Thomas, 6, Leonardo Angel, 5, Romeo Alejandro, 3, Eduardo Pau Lucas, 1 ano e seis meses, e Maria Lucía, a Marilu, que acabou de completar um aninho.

Agora, a notícia do sétimo chegou às vésperas do aniversário de Alec, no próximo dia três de abril. O casal havia decidido encerrar o crescimento da família com a chegada de Marilu, mas nem sempre acontece como planejado.

“Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos um empolgante up e uma enorme surpresa: mais um Baldwinito está chegando neste outono. Tínhamos certeza de que nossa família estava completa e estamos muito felizes com essa surpresa”, compartilhou Hilaria em sua rede social.

A notícia veio acompanhada de um vídeo onde as crianças comemoram a chegada de mais um irmãozinho. “Como vocês podem ver, elas estão super animadas! Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos”, publicou a mãe.

O novo bebê chega após um ano difícil para a família: em 2021, Alec disparou acidentalmente uma arma de fogo durante as gravações do filme Rust. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas, a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, que morreu no local.