Alec Baldwin planeja voltar a atuar pela primeira vez após morte em set de filmagem

Alec Baldwin planeja atuar na peça 'Arte', na Broadway, em seu primeiro trabalho após incidente em 'Rust'. Foto: Lucy Nicholson/REUTERS

O ator Alec Baldwin planeja voltar a atuar pela primeira vez após o acidente que matou Halyna Hutchins no set do filme Rust. Segundo informações do jornal norte-americano New York Post, o artista deve integrar o elenco da peça Arte, escrita por Yasmina Reza, na Broadway.

No ano passado, Baldwin disparou acidentalmente uma arma de fogo que atingiu Halyna, diretora de fotografia do longa filmado no Novo México. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde então, o ator vem enfrentando dificuldades para conseguir voltar à atuação. Em entrevista à emissora estadunidense CNN, ele revelou ter perdido cinco trabalhos após o incidente.

Baldwin disse que teria deixado a indústria cinematográfica se não contasse com o apoio de Hilaria Baldwin, mulher dele. "Há um número enorme de pessoas me atacando que não sabem sobre o que aconteceu", contou à emissora.

Durante a entrevista, o ator ainda disse ter contratado um detetive particular para investigar os fatos. Uma investigação criminal sobre o acidente ainda está em andamento e ele foi alvo de uma série de ações sobre o tiroteio, incluindo uma criada pela família de Halyna.

