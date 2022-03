Alec Baldwin diz que está sendo processado por tiro em set porque tem dinheiro

Alec Baldwin está sendo processado pelo acidente que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Foto: REUTERS/Mark Blinch/File Photo

Alec Baldwin voltou a falar sobre o caso da morte de Halyna Hutchins, que aconteceu no set do filme Rust, em outubro de 2021. A diretora de fotografia levou um tiro de uma arma de fogo que o ator usava enquanto ensaiava para uma cena.

Durante o Festival Internacional de Cinema de Boulder, nos Estados Unidos, que aconteceu no sábado, dia 5, Baldwin disse que está sendo processado pelo caso porque tem o "bolso cheio". O ator acredita que o processo está sendo focado em pessoas que tem mais dinheiro, e não naquelas que são realmente responsáveis pela tragédia.

"O que você tem é um certo grupo de pessoas, litigantes [partes de um processo judicial] e o que quer que seja, de qualquer lado, no qual a atitude é 'bem, as pessoas que provavelmente parecem negligentes não têm dinheiro e as pessoas que têm dinheiro não são negligentes'", disse.

Baldwin não confirmou sobre qual das ações judiciais sobre o incidente ele se referia. A família de Halyna iniciou, em fevereiro, um processo contra o ator, os produtores do filme, a produtora de cinema que conduzia as gravações e outros funcionários. No entanto, outras duas ações movidas por membros da equipe do filme também estão em curso.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais