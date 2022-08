Alcymar Monteiro se revolta com banda e músicos se demitem: 'Quem tem que aparecer sou eu'

Discussão de Alcymar Monteiro com os instrumentistas de sua banda teve grande repercussão nas redes sociais. Foto: Instagram/ @alcymarmonteiro

Três artistas da banda de Alcymar Monteiro pediram demissão após um vídeo do cantor viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o músico aparece dando uma bronca na equipe.

Durante uma apresentação na festa de João Pedro, em Santa Terezinha, no Sertão de Pernambuco, neste sábado, 6, Alcymar se revolta com os integrantes do grupo e diz: "Quem tem que aparecer sou eu".

"Trinta e seis anos de luta. Dou essas broncas, se não vira bagunça. Quem tem que aparecer sou eu. Eu sou o artista ou não sou?", continuou Alcymar. Após a repercussão do vídeo, o trombonista Elexsandro Sandro fez um pronunciamento nas redes sociais.

Alcymar Monteiro dá bronca em músicos durante show pic.twitter.com/gBZB7783qU — Só Mídias (@MidiasSo) August 10, 2022

O instrumentista afirmou que ele, o trompetista Jefferson Silveira e o saxofonista Chico Botelho não fazem mais parte da banda. "Saímos com a consciência limpa, de cabeça erguida, fortes como sempre, para seguirmos nossos rumos, em busca de nossos sonhos", disse.

Alcymar Monteiro se pronuncia

Após o ocorrido, o cantor publicou um pedido de desculpas em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 9. No vídeo, ele disse"A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz parte dela, que toca comigo há mais de 30 anos. Peço desculpas pelo que houve, não faz parte do meu eu", disse.

Veja o pedido de desculpas na íntegra abaixo.