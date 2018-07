Alcione é internada em São Paulo e passa por cirurgia no coração

A cantora Alcione foi internada em São Paulo e passou por dois procedimentos no coração Foto: Wilton Junior/Estadão

A cantora Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira, 3, e passou por dois procedimentos cirúrgicos no coração: um cateterismo e uma angioplastia. Segundo o boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora, ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa.

"A cantora Alcione Nazareth deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje, dia 03, com quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências", diz o boletim.

"A paciente encontra-se estável e deverá permanecer internada durante a semana. Ela está sendo acompanhada pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", continua o informe.

Em 2016 a cantora já havia realizado procedimento parecido após passar mal durante um show realizado em São Paulo.