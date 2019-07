Alceu Valença surpreende homem que tocava sua música no Rio

Alceu Valença. Foto: Iara Morselli

Alceu Valença, de 73 anos, empolgou seus fãs no começo deste mês, só que desta vez não foi no palco de um show.

Um trompetista estava tocando Anunciação em frente a um bar, no Rio de Janeiro, quando de repente o cantor pernambucano o surpreendeu por trás.

Os dois trocaram aperto de mãos, Valença deixou uma gorjeta no chapéu do homem e saiu andando. "Surpresas do Rio de Janeiro em uma manhã invernosa", escreveu em seu Instagram. Veja abaixo:

Esta não é a primeira vez que Alceu Valença assiste a apresentações de suas músicas nas ruas do Rio. Há pouco mais de dois anos, ele cantou Morena Tropicana no Leblon, na zona sul da cidade, enquanto um grupo de jovens tocava a canção no teclado e violão. "Humilde e popular", descreveu o homem que o gravou.

Assista: