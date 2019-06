Álbum póstumo de Prince é lançado em serviço de streaming; ouça

O cantor Prince. Foto: Matt Sayles|Invision|AP

O serviço de streaming Tidal liberou nesta sexta-feira, 7, o álbum póstumo Originals de Prince, morto em abril de 2016. O álbum tem 15 faixas, sendo 14 delas inéditas.

Leia também: Álbum póstumo de Prince com 14 músicas inéditas será lançado

Pela primeira vez, as músicas estarão disponíveis em suas versões originais feitas por Prince, permitindo com que o público escute as canções que já foram interpretadas por outros artistas, como Sheila E., Jill Jones e The Bangles.

As faixas foram selecionadas por Troy Carter junto a Jay-Z e os herdeiros dos direitos autorais de Prince.

Ouça as canções do álbum Originals: