Akon quer criar cidade futurista no Senegal com moeda própria, a AKoin

A mais nova empreitada de Akon é uma cidade futurista no Senegal baseada em criptomoedas, a que ele apelidou de 'Wakanda da vida real'. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Akon, cantor que ganhou sucesso em 2009 com Lonely, é também um grande empreendedor e seu mais novo projeto é bastante ousado: ele quer criar uma nova cidade no Senegal, a Akon Crypto City, com características futuristas, ao que ele chama de "Wakanda da vida real", fazendo referência a cidade de Pantera Negra. A cidade terá sua própria moeda, a AKoin.

A empreitada está sendo construída em uma área de 8 mil quilômetros quadrados, um presente do presidente senegalês Macky Sall, e vai ficar a cinco minutos de um aeroporto internacional que será construído. Ela vai ficar localizada perto de Dakar, capital do Senegal.

O cantor falou sobre o assunto em um painel chamado "Branding Africa: Blockchain, Empreendedorismo e Fortalecimento do Futuro" no Festival de Criatividade Cannes Lions. De acordo com o The Verge, Akon disse que a tecnologia e as criptomoedas podem ser "os salvadores da África em muitas maneiras", por conta da segurança.

De acordo com informações divulgadas pelo site oficial do ICO Impact Group, a cidade será 100% baseada na criptomoeda AKoin, que poderá ser gerenciada por meio de um aplicativo para smartphones que vai permitir serviços como depósitos, saques, trasnferências e investimentos.

"Paralelamente ao estabelecimento da AKoin como uma alternativa estável de moeda na África, a Akon Crypto City está em desenvolvimento e tem oportunidades para experiências em criptomoedas a serem criadas nesse tipo de cidade; uma opotunidade nunca vista para marcas, negócios e indivíduos de alto padrão para fazerem coisas incríveis neste ambiente fechado, que recebe bem qualquer um que quer entrar no futuro", disse Akon no evento, de acordo com o PageSix.

Entretanto, Akon não deixou claro questões técnicas e detalhes sobre como vai funcionar nem a cidade nem a criptomoeda, dizendo: "Eu venho com os conceitos e deixo os nerds lidarem com o resto". Além do artista, a iniciativa das criptomoedas e da cidade futurista também tem como idealizadores os empresários americanos Ryan Scott, Jon Karas e Lynn Liss.

Akon é dono da instituição de caridade Akon Lighting Africa, que ajuda a financiar painéis solares e projetos de iluminação de pequena escala, que tem atuação em 17 países africanos. A organização já ganhou diversos prêmios e reconhecimento da Organização das Nações Unidas.

No site oficial do projeto, informa-se que a Crypto City já está em desenvolvimento, mas não há uma previsão de quando ela será inaugurada.