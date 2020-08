'Ainda não superei', diz Babu Santana sobre a morte de sua mãe

Babu Santana destacou a importância da família durante sua participação no 'Big Brother Brasil' Foto: Divulgação

O ator Babu Santana participou de uma live na quarta-feira, 12, na conta de Instagram do Gshow para divulgar a estreia da sua série de vídeos Em Casa com Babu. Nela, o artista falou sobre sua casa nova, família, e a dificuldade em superar a morte da mãe.

“Eu ainda não superei, mas para entender, como homem adulto, eu fiz muita força, porque eu vivo em cada um deles [parentes]. Então quando eu perco algum parente é muito difícil”, comentou Babu durante a transmissão. O ator destacou que a família lhe “deu norte” durante a participação no BBB 20.

Na nova série, o ator mostra um pouco do seu dia a dia, de sua família e também da casa nova em que está morando. Todos os vídeos serão publicados no site do Gshow. Sobre sua nova residência, comentou: “Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, apesar de ela estar incompleta ainda."

Já no primeiro episódio, Babu conversou com convidados como a campeã do BBB 20, Thelma, e o ator Jonathan Azevedo. Ele também mostrou uma homenagem que fez para a mãe na nova casa: um mural com o rosto dela. O ator disse que a casa servirá como um estúdio e que está trabalhando em projetos para o futuro: “É tudo que eu sonhei”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais