‘Agradeço ao tempo que te trouxe’, declara Lulu Santos ao namorado

O cantor Lulu Santos e o namorado Clebson Teixeira. Foto: Instagram/@lulusantosoficial

Lulu Santos e o namorado Clebson Teixeira passaram o réveillon juntinhos e trocaram juras de amor pelas redes sociais.

“Olha, você me faz tão bem! Me despeço agradecido desse ano que me trouxe o melhor presente dessa vida, você! Feliz ano todo!”, escreveu Clebson. Emocionado, Lulu fez questão de responder: “Pois saiba que é apenas mútuo, mas muito, muito, muito mútuo. Agradeço ao tempo que te trouxe, o bom tempo, o certo. Te amo e quero dividir a vida com você”, publicou o cantor.

No fim de setembro do ano passado, Lulu Santos lançou uma canção que fala do romance com Clebson. A música Hoje em Dia conta a história de amor entre eles, que revelaram o namoro no final de julho de 2018.

Durante o réveillon e ao lado de Clebson, Lulu Santos também publicou um vídeo no perfil oficial dele no Instagram desejando um bom 2019 para os seguidores.