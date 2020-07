‘Agora posso ser eu’, afirma Juliana Paes sobre transição capilar

Juliana Paes começou seu processo de transição capilar em 2015 Foto: Instagram / @julianapaes

A atriz Juliana Paes deu mais detalhes sobre o seu processo de transição capilar em uma conversa com Adriane Galisteu, durante uma live feita no Instagram na quinta-feira, 2. Ela revelou que decidiu voltar para os cabelos cacheados depois da novela Totalmente Demais.

“É muito doido né, quando você descobre o seu cabelo”, comentou Juliana quando foi elogiada por Adriane. A atriz revelou que a textura atual é a natural do seu cabelo, e que o processo para chegar nela envolveu “muita disciplina” e demorou muito tempo.

A transição capilar, quando uma pessoa vai retirando os produtos químicos que usa no cabelo para alisá-lo, começou em 2015, após participar da novela Totalmente Demais, que atualmente está sendo reprisada. A sua personagem tinha um cabelo totalmente liso, e Juliana contou que precisou usar alisante para as gravações.

“Quando acabou a novela o meu cabelo estava um caco, por causa do alisante e da escova e chapinha todo dia. Cheguei a perder um contrato de publicidade para uma marca de produtos capilares por causa dos danos”, revelou a atriz.

Juliana destaca que sempre usava extensões no cabelo ou alisamento em ensaios fotográficos e novelas, como a mais recente em que participou, A Dona do Pedaço, e por isso muitas pessoas não sabiam que ela tinha cabelos cacheados. “Eu ia cortando, cortando, eis que quando acabou A Dona do Pedaço eu tirei as extensões do cabelo e percebi que a química tinha saído completamente”, contou ela.

“Quando eu cortei mais um pouco e vi que fez o cacho até o final, eu falei ‘agora posso ser eu’”, continuou Juliana. Ela destaca que recebe muitas mensagens de mulheres que como ela tem cabelo cacheado mas não sabem lidar com ele e acabam fazendo o alisamento, e que tem ficado feliz por servir como um exemplo para outras pessoas que querem voltar a ter o cabelo cacheado.

