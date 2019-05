Agnaldo Timóteo volta a respirar sem aparelhos

Agnaldo Timóteo, em junho de 2012, na Câmara Municipal de São Paulo. Foto: JF Diorio/AE

Depois de apresentar uma piora em seu estado de saúde esta semana, Agnaldo Timóteo vem melhorando gradativamente, embora mantenha critérios de gravidade. Nesta sexta-feira, 31, o cantor foi submetido a um procedimento de extubação e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o centro médico informou que ele permanecia em coma induzido, com boa resposta aos antibióticos e sem febre.

"Está sendo alimentado pela via venosa para deixar o intestino recuperar a função", disse a nota. Na noite do mesmo dia, os sedativos foram suspensos.

O que aconteceu com Agnaldo Timóteo

Aos 82 anos, Agnaldo Timóteo permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Ele foi transferido para a unidade depois de dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento de Barreiras, interior baiano, no último dia 20. Na ocasião, ele estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa.

O filho do artista, Márcio Timóteo, disse ao E+ que o músico havia sido diagnosticado com AVC. O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar o show marcado para aquele dia, na cidade baiana Santa Rita de Cássia.

Dois dias depois, já no Hospital Geral Roberto Santos, o cantor passou por exame de cateterismo, que mediu sua pressão intracardíaca e o nível de saturação de oxigênio.