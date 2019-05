Agnaldo Timóteo segue em coma induzido e sem previsão de alta da UTI

Agnaldo Timóteo. Foto: Iara Morselli

O cantor Agnaldo Timóteo segue internado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 30, pela manhã, ele segue em coma induzido.

Apesar do estado grave, os médicos avaliam que ele apresenta uma boa resposta a terapia com medicamentos e não tem febre. Agnaldo Timóteo recebe alimentação pela via venosa e está na unidade de terapia intensiva (UTI).

No último dia 20, ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia. Na ocasião, Agnaldo estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa.

O filho do artista, Márcio Timóteo, disse ao E+ que o músico havia sido diagnosticado com AVC. O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar o show marcado para as 23h daquele dia, na cidade baiana Santa Rita de Cássia.

Dois dias depois, já no Hospital Geral Roberto Santos, o cantor passou por exame de cateterismo, que mediu sua pressão intracardíaca e o nível de saturação de oxigênio.