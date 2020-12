Agência concorda em deixar de fotografar Meghan Markle, Harry e o filho do casal

Meghan Markle ao lado do príncipe Harry e com o filho Archie. Foto: Toby Melville/Pool/Reuters

Uma agência de notícias e fotografia concordou em não tirar fotos de príncipe Harry, Meghan Markle e do filho do casal, Archie, após um acordo judicial firmado entre as partes, informou o Supremo Tribunal de Londres nesta sexta-feira, 18.

Em março, a duquesa de Sussex abriu um processo contra a empresa britânica Splash News and Picture Agency devido a fotos dela e do filho tiradas em um parque canadense em janeiro.

A agência já entrou em processo de administração, uma espécie de proteção contra falências e credores que podem ameaçar dar início a uma ação legal para recuperar dívidas.

Um porta-voz do escritório de advocacia Schillings, que representa legalmente Harry e Meghan, chamou o acordo de "um sinal claro de que o comportamento ilegal, invasivo e intrusivo dos paparazzi não será tolerado e que o casal leva esses assuntos a sério - assim como qualquer família faria".

Uma ação semelhante contra a agência Splash dos Estados Unidos continua no sistema judiciário britânico, acrescentou o porta-voz. Sob o acordo anunciado sexta-feira, a Splash britânica se compromete a não fotografar o duque, a duquesa ou o filho deles no futuro.

Em um caso separado, Meghan está processando a Associated Newspapers, editora do The Mail On Sunday e MailOnline, pela publicação de uma carta que a duquesa escreveu para o pai, Thomas Markle. Ela e Harry estão morando em Los Angeles após renunciarem a funções da família real no começo deste ano.