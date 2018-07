Affair brasileira de Usain Bolt contrata empresário e já tem nome artístico: Jady Bolt

Foto: Reprodução/Twitter

Parece que beijar Usain Bolt já rendeu frutos na vida da carioca Jady Duarte, de 20 anos: apenas alguns dias depois do vazamento das fotos dela com o atleta, a estudante já contratou um empresário e está negociando uma entrevista com o jornal britânico The Sun por dinheiro. As informações são do Extra.

Mas a fama de Jady não para por aí e ela já foi anunciada num flyer de um baile funk no Rio de Janeiro como convidada especial. Na imagem, uma foto sua ao lado de seu novo sobrenome: Jady Bolt.

Ela decidiu contratar o empresário para cuidar de sua agenda e de sua imagem, já que parece que seus dias não serão mais os mesmos. Seu perfil no Instagram, por exemplo, foi hackeado e ela teve de excluir sua conta do Facebook, pois fotos de seus filhos estavam sendo compartilhadas indevidamente.

Anteriormente, em entrevista ao mesmo jornal, ela disse que não sabia que era Bolt quando o beijou numa festa. "Eu não me toquei que era ele, porque eram muitos jamaicanos e todos eram parecidos”, disse Jady.