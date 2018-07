Afastada da TV, Eliana desabafa em vídeo e revela o nome da filha

Eliana se afastou de seu programa no SBT por causa de problemas na gravidez. Foto: Iara Morselli/Estadão

O programa da Eliana deste domingo, 28, chegou ao fim com um depoimento emocionante da apresentadora. No vídeo gravado, ela explica que está em repouso para assegurar o nascimento saudável da filha, cujo nome foi relevado: Manuela.

Eliana sofreu um descolamento da placenta e foi afastada da televisão, por ordens médicas, para ficar em repouso e assegurar que a filha nascerá bem de saúde. "Por conta destes acontecimentos que não podemos controlar, estou em repouso por ordens médicas. Tive um descolamento da placenta. Sei que não depende só da minha vontade e do meu esforço, mas farei o impossível pra trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Preciso salvar minha filha de um parto extremamente prematuro", diz a apresentadora.

"Tenho fé de que, em breve, trarei boas notícias. Arthur me ajuda muito neste desafio, alegra o meu dia. O seu carinho comigo e com a irmã emociona quem vê. Não conheço criança mais doce do que ele. Nesta semana, recebi muitas mensagens carinhosas de todo o Brasil. Obrigada", acrescenta.

Na legenda do vídeo, Eliana agradece as mensagens de apoio que vem recebendo. "Sigo internada para cuidar da minha pequena. Foram tantas mensagens esta semana de amigos queridos da TV, amigos de uma vida, familiares, flores, santinhas [sic], recados de mães que passaram e passam pelo o que eu estou passando, meus fãs amados que me acompanham há anos, que mesmo em dificuldades só preciso agradecer imensamente a vocês e a Deus. Que esta verdadeira corrente de amor se estenda para todos que rezam e torcem por mim e minha filha Manuela. Obrigada, obrigada, obrigada", diz.

Eliana é casada com o diretor de TV Adriano Ricco e é mãe de Arthur. Durante o afastamento, ela é substituída por Patricia Abravanel.

Confira o vídeo:

Na semana passada, Eliana já havia publicado um post no Instagram no qual falava sobre o afastamento e sobre a ajuda da família e dos colegas do SBT. "Fazemos tudo por nossos filhos e já estou cuidando da minha pequena ainda dentro da barriga com muita dedicação. [...] Lidar com essa angústia é um exercício diário de paciência, consciência e amor", escreveu a apresentadora.