Aerosmith faz versão de 'Walk This Way' usando brinquedos

Aerosmith. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Steven Tyler foi convidado do Tonight Show com Jimmy Fallon na última quarta-feira, 12, e o apresentador o desafiou a trocar os instrumentos musicais por instrumentos de brinquedo – e ele aceitou.

Ao lado de Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer, membros do Aerosmith, e da anda The Roots, eles fizeram uma versão para lá de divertida de Walk this Way, música de 1975.

O resultado pode ser assistido abaixo: