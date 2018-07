Aerosmith considera fazer turnê sem Steven Tyler

Aerosmith ainda não decidiu se substitui Steven Tyler em turnê Foto: Bang Showbiz

Brad Whitford, guitarrista do Aerosmith, afirmou que a banda pode sair em turnê sem Steven Tyler. O roqueiro revelou que ele e seus colegas, Joe Perry, Tom Hamilton e Joey Kramer, conversaram na sequência do episódio envolvendo o líder do AC/DC e cogitaram subsitituir Steven por outro vocalista se ele não quiser trabalhar com a banda, por estar se dedicando à gravação de um álbum country no momento.

AC/DC escalou o astro dos Guns N' Roses, Axl Rose, para se juntar a eles na turnê 'Rock or Bust' depois que Brian Johnson teve que se ausentar por conta de um sério problema de audição. Questionado se eles sairiam em turnê sem seu co-fundador Steven, Brad disse ao site 'Metal Rules': "Absolutamente, já consideramos isso, mas se irá acontecer ou não, ainda não sei. Acho que seria ótimo".

Brad tem alguns músicos em sua lista de desejos para liderar o Aerosmith, incluindo Axl and Miles Kennedy, que se apresenta com o guitarrista do Guns N' Roses Slash.

"Muitas pessoas, todo mundo desde Miles Kennedy a Axl (risos). Tivemos algumas pessoas há pouco tempo como Sammy Hagar. Seria muito divertido". Atualmente, o grupo Aerosmith se encontra em hiato enquanto eles trabalham em outros projetos. O último LP do grupo foi 'Music From Another Dimension!', de 2012.

Leia também no E+:

Quiz: Adivinhe as trocas de vocalistas mais inusitadas da música