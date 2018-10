Aeronave de Marília Mendonça não consegue decolar e show é cancelado em Goiás

A cantora Marília Mendonça. Foto: Instagram / @mariliamendoncacantora

Marília Mendonça publicou um vídeo nas redes sociais explicando o motivo que levou a cantora a cancelar o show que faria na cidade de Mineiros, em Goiás, na noite desta quinta-feira, 11.

“A gente tentou decolar à tarde aqui de Goiânia, só que caiu uma chuva fortíssima e não conseguimos decolar”, explicou no perfil oficial dela no Instagram.

Marília Mendonça relata que, mesmo com as péssimas condições do tempo, tentou seguir viagem, voltando para casa para se arrumar, mas um incidente aconteceu. “A gente decolou aqui de Goiânia, tentamos posar em Jataí, mas deu pane no sistema, não sei se por causa da chuva, não sei qual o motivo. Saímos de Jataí, de onde ficamos sobrevoando por meia hora e seguimos para Rio Verde (sic)”, disse.

De acordo com a cantora, o aeroporto estava fechado para reparos, então, voltou para Goiânia. Para se desculpar com o público que já a esperava em Mineiros no local da apresentação, Marília Mendonça mandou um recado aos fãs através do Instagram e garantiu que fará um show muito animado no dia 3 de novembro.