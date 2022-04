Adriane Galisteu revela que 'já tem gente se estranhando' antes da estreia do 'Power Couple Brasil'

Nos Stories, Adriane Galisteu deu alguns spoilers de acontecimentos do 'Power Couple Brasil'. Foto: Instagram/@galisteuoficial

A nova temporada do Power Couple Brasil ainda nem começou, mas as intrigas já estão no ar. Em seu perfil no Instagram, Adriane Galisteu compartilhou que estava indo para Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, onde fica a casa do reality e deu alguns spoilers do que já estava acontecendo por lá.

"Já estou sabendo que tem gente namorando muito e gente se estranhando. Que loucura, né?", disse a apresentadora nos Stories de seu perfil.

"Se eu vou colocar eles pra dentro da casa agora, como eu fiquei sabendo tudo isso? As paredes de 'ItapeceLondon' tem ouvidos", concluiu Adriane em tom de brincadeira e deboche.

Além disso, antes mesmo da estreia, o casal 'Bretheus', Brenda Paixão e Matheus Sampaio, já está com torcida garantida e tem até Demi Lovato levantando a tag deles. O elenco da sexta edição do Power Couple Brasil foi anunciado na última quarta-feira, 27.