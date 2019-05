Adriane Galisteu publica homenagem a Ayrton Senna: 'Simplesmente o melhor'

Adriane Galisteu e Ayrton Senna. Foto: Reuters

A apresentadora Adriane Galisteu publicou no Instagram e no Twitter uma homenagem a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 cuja morte, em 1º de maio de 1994, completa 25 anos nesta quarta-feira. Os dois namoraram até o dia em que ele sofreu o trágico acidente na corrida de Ímola.

Leia também: Adriane Galisteu relembra momentos com Ayrton Senna em seu aniversário

"Simply the Best... era assim, é assim.. sempre será assim... simplesmente o melhor!", escreu ela ao compartilhar com os seguidores um vídeo com várias cenas do piloto.

As imagens são embaladas pela música Simply The Best, de Tina Turner. No Twitter, além do vídeo, a apresentadora publicou fotos antigas em que os dois aparecem juntos.