Adriane Galisteu posta montagem com 'cabeça' de Jared Leto no baile de gala do MET

Jared Leto e sua 'cabeça' no baile de gala do MET em 2019. Foto: Angela Weiss / AFP

A atriz e apresentadora Adriane Galisteu postou uma montagem em seu Instagram brincando com o visual de Jared Leto no baile de gala do MET, ocorrido em Nova York, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, 6. O ator compareceu à cerimônia com uma réplica de sua própria cabeça, que foi feita sob medida pela Gucci, como bolsa.

"Gente, eu amei o MET Gala 2019. Arrasei no tapete rosa, até me confundiram com Jared Leto, foi demais... Quem viu?", brincou Adriane em seu Instagram.

Amigos como os atores Juliana Paes e Bruno Gagliasso aprovaram a brincadeira e deram risada nos comentários.

Confira a montagem de Adriane Galisteu inspirada no visual de Jared Ledo no baile de gala do MET abaixo: