Adriane Galisteu comemora contrato com a Globo

Adriane Galisteu é uma das participantes do 'Dança dos Famosos'. Foto: Marcio Fernandes / AE

Adriane Galisteu parece radiante depois de assinar contrato para o quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Ela compartilhou uma foto no Instagram em que aparece sendo erguida pelo parceiro de dança, o professor Marcus Lobo.

"Por vocês, eu nunca desisti e cheguei até aqui! Agora vamos juntos de mãos dadas neste novo desafio! Vou dar o meu melhor", escreveu Adriane.

A apresentadora já tinha trabalhado como repórter do Domingão do Faustão, em 1998. Em junho do ano passado, ela revelou que assinaria contrato com a Globo.