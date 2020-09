'Adoraria trabalhar de novo com a Iza', afirma CeeLo Green

O cantor CeeLo Green no Palco Sunset do Rock In Rio 2017 Foto: Fabio Motta / Estadão

O cantor norte-americano CeeLo Green relembrou parceria com a cantora Iza feita no passado e revelou que tem intenção de trabalhar novamente com a brasileira. A declaração foi dada no The Noite, programa de Danilo Gentili no SBT, que vai ao ar nesta sexta-feira, 4.

"Eu adoraria trabalhar de novo com a Iza. Nós mantivemos contato nesses últimos anos e ela continua sendo uma força. É natural que a gente trabalhe juntos e ela tem um grande talento. Seria um prazer voltar para o Brasil, para o Rock In Rio, em breve", afirmou o cantor.

Em 2017, os dois cantaram juntos no Rock In Rio. Depois, CeeLo Green e Iza ainda anunciaram novas apresentações em conjunto entre abril e maio de 2018. Algumas semanas antes, porém, a turnê foi cancelada por "questões de logística".

Assista abaixo a um vídeo da parceria entre Iza e CeeLo Green no Rock In Rio: