Adele se oferece para ser barriga de aluguel para casal gay

Foto: Divulgação

Adele está no meio de uma turnê mundial e, ao que tudo indica, não é apenas seus serviços de cupido que ela tem oferecido ao público. A cantora, de 28 anos, que é mãe de Angelo, 3, aplaudiu Andre Soderberg, fã sueco que ficou de joelhos para pedir a mão do namorado em casamento na frente dela e de 10 mil pessoas durante sua apresentação no Forum, em Copenhague, na última terça-feira, 3.

Não é a primeira vez que Adele presencia fãs fazendo propostas de casamento em seus shows. Em março, ela convidou a consultora financeira Natalie Rei e seu parceiro de 12 anos, Johnny Biggle, para subir ao palco da Arena O2, em Londres, depois que ele pediu a mão dela em casamento no meio da multidão durante a execução do sucesso da estrela inglesa, Make You Feel My Love.

Na época, Adele descreveu o momento como "a coisa mais linda que ela já testemunhou em um dos seus shows".

No entanto, no show de Copenhagen desta semana, Adele levou a proposta a um passo adiante. Depois de felicitar Andre Soderberg e seu noivo, ela brincou: "Deveria ser sua barriga de aluguel, se vocês tiverem filhos? Eu adoraria ter um bebê com alguém sueco".

Em entrevista ao jornal The Sun, Andre revelou: "Eu estava pensando em pedir a mão dele em casamento, mas quando Adele nos convidou para subir ao palco, apenas aconteceu. Eu pensei: 'Por que não agora?'".

"Estava usando um anel de plástico que tinha comprado no início do dia, quando estávamos comprando roupas, então peguei o anel e o coloquei no dedo dele. O que posso dizer - Eu apenas o amo tanto!", completou o rapaz.

