Adele quebra troféu do Grammy para dividir com Beyoncé, que chora com a homenagem

Beyoncé e Adele concorriam em várias categorias do Grammy Foto: Montagem Reprodução/ YouTube Grammy e Lucy Nicholson/Reuters

Adele levou na noite deste domingo, 12, o Grammy de melhor álbum por 25. A cantora agradeceu emocionada aos jurados pelo prêmio, mas quebrou o troféu para dividi-lo com Beyoncé, que competia na mesma categoria com Lemonade. A cantora vencedora levou Bey às lágrimas com seu discurso e sua atitude.

"O álbum Lemonade foi tão monumental, Beyoncé. Foi tão grandioso, elaborado, belo e apaixonante... Nós agradecemos por isso. Todos nós artistas a adoramos. Você é nossa luz. A forma como você fez com eu e meus amigos nos sentíssemos, a forma como você fez meus amigos negros se sentirem, é empoderador. Eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar”.

Adele quebra e dedica trófeu do Grammy para Beyoncé Foto: Lucy Nicholson/ Reuters

Beyoncé ouviu o discurso da vencedora Adele com lágrimas nos olhos Foto: Reprodução/ YouTube Recording Academy / GRAMMYs

Assista ao discurso de Adele na íntegra: