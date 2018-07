Adele promete fazer show no Brasil durante apresentação em Amsterdã

Foto: Divulgação

Adele fez uma promessa aos fãs brasileiros: ela virá ao País para fazer shows. O anúncio foi feito nanoite de quarta-feira, 01, na Arena Ziggo Dome, em Amsterdã.

Quando perguntou para a plateia se ali haviam fãs brasileiros, a cantora britânica se surpreendeu com a quantidade de pessoas que levantaram a mão.

"Tem muitos brasileiros aqui. Escutem, eu vou fazer uma promessa, eu vou para o Brasil. Eu nunca fiz um show que não tivesse um brasileiro. Eu prometo que irei, eu preciso ir. Eu não tinha reparado que tinha tantos fãs por lá. Eu vou, eu vou!", disse.

No entanto, os fãs de Adele ainda terão que esperar no mínimo um ano até ela cumprir a promessa. Segundo a agenda de shows da cantora, 2016 já está todo reservado para apresentações na Europa e na América do Norte.

Veja abaixo o vídeo em que Adele promete vir ao Brasil: