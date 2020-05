Adele posta primeira foto do ano no Instagram e fãs comentam perda de peso de cantora; confira

A cantora Adele Foto: Divulgação

Há cinco meses sem fazer nenhuma postagem no Instagram, Adele surgiu nesta terça-feira, 5, na rede social. A cantora inglesa completou 32 anos de idade.

Loira, com cabelos longos e bem mais magra, ela aparece sorridente em um aro com flores brancas. “Obrigada pelo amor de aniversário. Espero que todos estejam seguros e sãos durante esse tempo louco”, escreveu na legenda da foto publicada no perfil oficial dela. Esta foi uma maneira de agradecer pelas mensagens de feliz aniversário que recebeu de fãs, amigos e familiares.

Adele também aproveitou a oportunidade para prestar uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. “Gostaria de agradecer a todos os nossos socorristas e funcionários essenciais que nos mantêm seguros enquanto arriscam suas vidas! Vocês são verdadeiramente nossos anjos... ️2020, ok, tchau, obrigado”, finalizou. Até o fechamento desta publicação, o post da cantora tinha quase três milhões de curtidas.

No Twitter, fãs de todo o mundo comentaram a aparição de Adele nas redes sociais após cinco meses do início de 2020. "Acordando e percebendo que a Adele consegue ser linda em todas as fases da vida dela", escreveu um internauta. "Adele, pelo amor de Deus, volta com música...estou com saudades", comentou outra.

Acordando e percebendo que a Adele consegue ser linda em todas as fases da vida dela pic.twitter.com/e1ZpGsuUH1 — raphael lima (@heyrapha_lima) May 6, 2020

feliz aniversário pra adele rainha que mudou a vida de todo mundo (adele volta com musica pelamordedeus eu to com saudade) pic.twitter.com/O5Gye4563R — nanda (@nandalmiranda) May 6, 2020

Além disso, houve quem elogiasse a perda de peso de Adele e quem criticasse os comentários de quem, agora, diz que ela está bonita. "Adele sempre foi maravilinda. Que mania do povo dizer que porque emagreceu ficou melhor", escreveu uma internauta no Twitter. "Deus me livre se eu to provocando algum tipo de magrofobia, mas eu prefiro a Adele gordinha!", comentou outra seguidora. Confira a polêmica:

Adele sempre foi maravilinda. Que mania do povo dizer que porque emagreceu ficou melhor. pic.twitter.com/PZbzyLJa71 — Senhorita Booth (@senhoritabooth) May 6, 2020

Vcs tão me dizendo que só foram achar a Adele bonita agora?? Pelamor né pic.twitter.com/rKiUYkTHox — Ironizador (@julio_travezani) May 6, 2020

Deus me livre se eu to provocando algum tipo de Magrofobia, mas eu prefiro a Adele gordinha! ❤️ pic.twitter.com/4CM1vvxbZl — gê Dias (@genilsondias12) May 6, 2020