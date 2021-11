Adele lança o aguardado álbum de estúdio 30; ouça

A cantora Adele Foto: Simon Emmett

Depois de 6 anos, o tão aguardado novo álbum de Adele está no ar. O disco 30 foi lançado nesta sexta-feira, 19. Com 12 faixas, a produção conta com o grande sucesso Easy On Me.

A música conquistou a primeira posição na parada Hot 100 da Billboard desde que foi lançada, há quatro semanas. O single também quebrou recordes de streaming, rádio e paradas em todo o mundo.

Adele também estreou três músicas adicionais, I Drink Wine, Hold On e Love Is A Game durante seu recente especial de TV Adele One Night Only, transmitido em 14 de novembro.

Este foi o programa de entretenimento mais visto neste ano, atraindo uma audiência maior do que a do Oscar. Em entrevista à Vogue britânica, a cantora contou que o disco foi escrito para explicar o divórcio dela para o filho Angelo, de 9 anos.

Adele viveu um romance com Simon Konecki, pai do menino, entre 2011 e 2019."Eu apenas senti que queria explicar a ele [Angelo], por meio desse álbum, para quando ele estiver com seus vinte ou trinta anos, quem eu sou e por que eu voluntariamente escolhi desmantelar toda a vida dele em busca da minha própria felicidade", disse.