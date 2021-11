Adele explica o real significado da música ‘Hello’ em entrevista a Oprah

A cantora Adele na 58ª edição do Grammy Awards, em Los Angeles, em fevereiro de 2016. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Seis anos após o lançamento do hit Hello, Adele revelou o real significado da canção. Em entrevista à Oprah Winfrey, a cantora explicou que a música é muito mais pessoal do que romântica.

“Essa música, pra mim, foi o começo de minha tentativa de me encontrar, eu ainda não tinha descoberto o que era, mas eu tinha que descobrir”, iniciou a artista.

“Quando eu a escrevi, foi como uma estrada da minha versão mais jovem para eu mais velha. Então é apenas uma música sobre: ‘Eu ainda estou aqui’. Tipo: ‘Oi, eu ainda estou aqui! Eu ainda existo’. Em todos os aspectos da minha vida”, explicou.

Adele está prestes a lançar seu novo álbum 30, que chega às plataformas de streaming no dia 19 de novembro. No dia 14, ela vai apresentar as novas músicas no especial da CBS, Adele One Night Only, comandado por Oprah.

Quando a apresentadora mostrou para a cantora que o clipe de Hello conta com mais de três bilhões de visualizações, Adele ficou surpresa. “Isso é insano”, disse ela. Confira a prévia do especial: