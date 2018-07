Adele desiste de usar fogos de artifício em show depois de incidente com seu filho

Angelo ficou bem depois do incidente Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Na última terça-feira, 28, Adele fez sua primeira apresentação na Austrália, em Perth. Durante o show, ela disse a plateia que a ideia inicial é que quando ela cantasse Set Fire to the Rain houvesse fogos de artifício. No entanto, um incidente fez com que ela mudasse os planos.

Durante a passagem de som no dia anterior a apresentação, Angelo, filho da cantora, estava assistindo à mãe quando restos dos fogos caíram em seu olho. Não aconteceu nada sério, mas Adele optou por não usá-los no show.

Depois de relatar o incidente, a cantora disse ao público: "quem quer fogos faz barulho", e o público reagiu. "Diga 'boo' quem não quer nada em seus olhos", e poucos responderam. "Ok, na próxima vez usaremos", disse.