Adele conta a história de sua melhor amiga para conscientizar mães sobre saúde mental

Adele. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Adele publicou uma foto em seu Instagram na última segunda-feira, 13, para contar a história de Laura Dockrill, sua melhor amiga. Lauren teve deu à luz recentemente e teve psicose pós-parto (ou puerperal), um transtorno mental grave, e Adele fez um post para conscientizar as mães sobre o problema.

"Essa é a minha melhor amiga. São mais anos de nossas vidas sendo amigas do que não sendo. Ela teve meu lindo afilhado há seis meses, e foi o maior desafio da vida dela em muitos sentidos. Ela escreveu um artigo super íntimo, espirituoso, comovente e articulado sobre sua experiência sendo uma nova mãe e sendo diagnosticada com psicose pós-parto", escreveu Adele na legenda.

A cantora compartilhou o link do texto da amiga em sua biografia no Instagram. "Mamães, falem sobre como vocês estão se sentindo, porque em alguns casos, isso pode salvar a vida de vocês ou de outras pessoas", pediu a cantora na legenda.

A psicose pós-parto costuma atingir as mulheres nas primeiras semanas após o parto, e causa confusão mental, delírios, ansiedade e nervosismo, muitas vezes fazendo com que a mãe não tenha plena noção do que está acontecendo ao seu redor. O tratamento deve ser feito por psiquiatras e psicólogos, e na maior parte dos casos é necessário medicação.