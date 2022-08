Adele comenta planos no relacionamento com Rich Paul: ‘Quero mais filhos’

Adele está namorando Rich Paul desde 2021. Foto: Simon Emmett

Adele está mais “apaixonada do que nunca”, como ela mesma se definiu em entrevista à Elle UK, isso porque está em um relacionamento com o agente esportivo Rich Paul, assumido em 2021. Apesar do pouco tempo, a artista já está cheia de planos para o casal.

Para afastar os boatos de que estão noivos, Adele esclareceu que o anel em seu dedo é apenas uma joia, porque gosta de usá-lo. No entanto, isso não exclui a possibilidade de uma aliança no futuro, visto que a cantora afirmou o desejo de se casar com o namorado e, inclusive, de aumentar a família.

“Eu definitivamente quero mais filhos. Sou dona de casa e matriarca, e uma vida estável me ajuda com minha música”, expôs a cantora. Vale ressaltar que Rich é pai de três filhos e Adele é mãe de Angelo, 9, fruto de seu relacionamento com Simone Konecki.

O casal se conheceu em festa há cerca de dois anos e assumiu o relacionamento publicamente em 2021, tempo suficiente para Adele concluir: "Nunca estive tão apaixonada como agora. Eu sou obcecada por ele”.