Adele chama fã para cantar no palco e descobre que ela trabalha como sua cover

Adele no Grammy 2017 Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A cantora Adele realizou o sonho de mais um fã na noite da última terça-feira, 28. Mas, dessa vez, ela mesma teve uma surpresa quando a escolhida da plateia subiu no palco para cantar. A drag queen DJ Feminem, como é conhecida, faz apresentações profissionais como cover da cantora.

"Cala a boca!", disse Adele em tom de surpresa ao descobrir a coincidência. "Por que você não me disse que tinha essa cara? Você é mais bonita que eu, isso não é permitido!", brincou.

O show da diva britânica em Perth, na Austrália, teve um público de aproximadamente 65 mil pessoas. DJ Feminem surpreendeu com uma versão de Rumour Has It, do álbum 21, e postou várias fotos da experiência nas redes sociais.

Veja o vídeo do momento e as fotos publicadas pela drag queen:

Selfie with @adele #adele #adeleperth #feminem Uma publicação compartilhada por Feminem (@djfeminem) em Fev 28, 2017 às 8:38 PST

Here I am on stage singing to @adele in front of 65000 people no biggie #adele #perth #adeleperth #feminem Uma publicação compartilhada por Feminem (@djfeminem) em Fev 28, 2017 às 7:22 PST

Can you tell I'm happy? @adele you were everything! #adele #adeleperth #feminem Uma publicação compartilhada por Feminem (@djfeminem) em Fev 28, 2017 às 7:55 PST