Adele canta com sobreviventes e familiares de vítimas de incêndio na Grenfell Tower

Adele. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Em junho do ano passado, 72 pessoas morreram no incêndio na Grenfell Tower em Londres. Na época, Adele foi até um quartel onde estavam bombeiros que haviam atendido a emergência com bolo e chá e agora, ela fez uma homenagem às vítimas.

Adele foi vista cantando com sobreviventes e familiares de vítimas em um memorial nesta quinta-feira, 14.

Durante a homenagem, Adele e o grupo cantaram juntos a música Lean on Me, de Bill Withers. Ela também cantou Bridge Over Troubled Water, de Simon e Garfunkel.

Assista ao momento abaixo: