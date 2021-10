Adele bate recorde de maior semana em streams no Spotify Global

A cantora Adele no Grammy Awards, em Los Angeles Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Adele quebrou recorde de maior semana em streams no Spotify Global. O feito foi alcançado graças ao sucesso do single Easy On Me, no último dia 15.

Para se ter uma ideia, desde que foi divulgada, a canção se mantém em primeiro lugar na plataforma musical.

O Spotify contabilizou um total de 19.749.704 milhões de plays em um período de apenas 24h. Em sete dias, foram 84.952 milhões de streams.

Antes de Adele, Ariana Grande era a recordista de maior semana em streams da plataforma, com 71.467 milhões de plays com a música 7 Rings.

Assista ao vídeo de 'Easy On Me':