Adele afirma que pode parar de fazer turnês

Se você gosta da Adele, mas nunca conseguiu assistir a um show da cantora ao vivo, temos uma má notícia. A britânica anunciou no domingo, 26, em um show na Nova Zelândia, que talvez nunca mais faça uma turnê.

Adele está na estrada há mais de um ano e a apresentação foi a última antes do retorno a Londres, onde ela deve encerrar a turnê definitivamente com dois shows.

"Eu não sou boa em sair em turnê. Aplausos me fazem me sentir um pouco vulnerável. Não sei se vou fazer mais alguma turnê algum dia", ela disse à plateia sob a chuva de domingo, segundo o New Zealand Herald. "O único motivo pelo qual eu saí em turnê foi vocês. Eu não tenho certeza se isso é para mim. A maior realização da minha carreira foi esta turnê."

Por enquanto, não há confirmação oficial, apenas o comentário da cantora, que já havia comentado que sente ansiedade durante as apresentações.