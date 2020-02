Adam Levine pede desculpas por sua atitude 'pouco profissional'

Adam Levine em show do Maroon 5 no Festival Internacional da Música de Viña del Mar, no Chile Foto: Alberto Valdés/ Efe

Adam Levine, cantor do Maroon 5, pediu desculpas nesta sexta-feira, 28, pela atitude "muito pouco profissional "que teve ontem à noite no show da banda no festival chileno de Viña del Mar, que foi muito criticado por sua má vontade e palavrões que soltou mais tarde, nos bastidores.

"Ontem à noite tivemos um 'show' no Festival Viña del Mar, uma das coisas mais incríveis e prestigiadas que você pode fazer no Chile, especialmente para uma banda americana. Primeiro muito obrigado por nos receber", começa o popular vocalista em uma série

de vídeos em sua conta do Instagram.

Em seguida, o cantor, 40 anos, convencido que o público chileno merece, se propõe a "explicar o que aconteceu" no Quinta Vergara, local do festival, que recebe 15 mil espectadores como público, mas milhões de pessoas vêem a transmissão ao vivo na televisão em vários países.

"Como banda, fazemos muitos shows e eu sou muito entusiasmado e apaixonado por shows e por fazer o melhor para vocês. Levamos isso muito sério, às vezes até demais ", acrescentou Levine no vídeo gravado no modo selfie e no qual você vê o mesmo penteado que usou durante o concerto.

'Problemas técnicos'

Nesta sexta-feira, 28, a mídia chilena divulgou algumas imagens nas quais Levine foi visto, no final do show, que durou pouco mais de uma hora, saindo do palco dizendo: "Este é um programa de televisão ... não é um concerto."

Depois em outro vídeo, e com uma qualidade ruim que impedia a distinção inteiramente do que foi falado, a imprensa local garante que o cantor chamou Viña del Mar de "maldita cidade" e disse "idiotas" ao ir para o camarim logo depois de terminar o show.

"Havia coisas que me chatearam ontem à noite e afetaram como eu me comportei no palco. Eu fui muito pouco profissional e peço desculpas por isso. Repito, é tudo para fazer o melhor possível para a banda", acrescentou o artista em suas desculpas.

'Eu os decepcionei'

"Às vezes, quando há problemas técnicos, tento me concentrar no que eu mais posso: cantar o que eu sinto. É a melhor maneira de colocá-lo na TV para os 16 milhões de pessoas que nos viram ontem à noite", ele argumentou.

Finalmente, ele concluiu dizendo que o que ele queria era parecer bom e também parecer se sentir bem. "Porque às vezes é muito difícil para mim esconder os problemas. Eu os decepcionei e peço desculpas. É um 'show' de muitos. Estar na América do Sul é uma das nossas coisas favoritas", concluiu.

Desde o primeiro momento, o show da banda foi objeto de fortes críticas nas redes sociais, pelo atraso com que começou, mas sobretudo devido à relutância com que o grupo se apresentou por não se adaptar ao formato do festival.