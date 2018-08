Adam Levine e James Corden são parados pela polícia durante gravação de quadro

Adam Levine e James Corden cantavam sucessos do Maroon 5 quando foram surpreendidos Foto: Reprodução de 'The Late Late Show' (2018)/CBS

O apresentador James Corden, do programa Late Late Show, gravava um quadro com o cantor Adam Levine dentro de seu carro quando foi parado por uma viatura da polícia.

Os dois cantavam os maiores sucessos do vocalista do Maroon 5 no momento em que foram parados pelo agente de segurança. “Parem o carro para que ele cante para mim”, disse o policial e, em virtude da reação incrédula de James, continuou: “Você está causando perigo ao trânsito”.

Sem alternativa, o apresentador para o carro e abaixa o vidro. O oficial apenas pede para que eles tomem cuidado no trânsito e vai embora, enquanto James confessa que se assustou com o encontro.

“Não sei o que aconteceu, fiquei em pânico. Um xerife nos parou e você não deu a mínima, mas eu fiquei apavorado”, falou a Adam.

Confira (em inglês):