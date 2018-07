Adam Lambert está 'aberto' a gravar novas músicas com Queen

Cantor estaria disposto a gravar novas músicas com o Queen Foto: Bang Showbiz

O cantor Adam Lambert contou estar interessado em gravar novas canções com o grupo Queen, mas admitiu que isso ainda não foi discutido com o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May, membros do da banda.

"Estou aberto a qualquer coisa. Se soar como algo legal, a coisa certa, na hora certa, então eu estou dentro... Ainda não ouvi nada sobre como isso viria à tona", disse em entrevista ao Digital Spy.

Questionado se acha que os músicos da banda gostariam de entrar no estúdio com ele, Adam brincou: "Talvez eles me peçam, e eu esteja na lista de selecionados deles!"

O cantor também revelou preocupação com o fato dos fãs do Queen não gostarem de ouvir novas músicas sob o nome da banda, já que ele aceita que não pode substituir o ex-vocalista Freddie Mercury, morto em 1991.

"Talvez seja um problema. Isso é o Queen sem Freddie? Para mim, Queen é [Freddie]. Por isso todos nos chamam de Queen + Adam Lambert. Sou o convidado que está preenchendo um espaço ao cantar essas canções, e se divertindo fazendo isso, mas não é necessariamente o Queen", disse.

O guitarrista Brian May também teceu diversos elogios ao cantor: "Me sinto privilegiado por ainda podermos fazer isso. Passamos metade de nossas vidas construindo esse legado de canções, e contato com o público, e ainda podemos estar lá fora fazendo isso. É maravilhoso que tenhamos Adam. Você precisa de uma liderança extraordinária, e temos isso nele. Eu o chamo de presente de Deus".

O encontro entre os músicos se dará novamente no próximo domingo, 12, em um festival na Ilha de Wight, Inglaterra.