Acusado de estupro, Ex-BBB Laércio foi denunciado por parentes de vítima

Foto: Divulgação/Globo

CURITIBA - O tatuador Laércio de Moura, de 53 anos, que participou da última edição do Big Brother Brasil (BBB), foi preso na manhã desta segunda-feira, 16, em Curitiba. A prisão ocorreu através de uma operação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). Ele está sendo acusado de estupro de vulnerável e de fornecer bebidas alcoólicas a adolescentes.

De acordo com a delegada Patrícia Conceição Nobre Paz, as investigações iniciaram na época do reality show, em função de uma série de denúncias feitas quando Laércio apareceu na TV. “A investigação começou sigilosa e discreta, mas prosseguiram a acabamos identificando vítimas”, declarou.

A delegada disse ainda que a denúncia partiu da família da vítima. “A própria adolescente procurou a delegacia e confirmou que tinha um relacionamento com ele desde os 13 anos de idade (hoje ele está com 17)”. A policial também afirmou que Laércio dava bebida alcoólica à jovem. “Fornecer bebida alcoólica a adolescente caracteriza outro crime”.

A eliminação do tatuador curitibano do programa se deu justamente após um conflito entre ele e a participante Ana Paula, em função da limpeza do banheiro. Na sequência, a jornalista acusou Laércio de olhar de maneiras estranha para as participantes Munik e Ana Paula e o criticou por dormir só de cueca no mesmo quarto que as mulheres.

Dentro da casa, Laércio disse ter duas namoradas, uma de 17 e outra de 19 anos, o que causou a acusação de pedofilia por parte de Ana Paula. A promotora Tarsila dos Santos Teixeira disse que a conduta do tatuador no programa despertou suspeitas. “Ainda que as pessoas não acompanhassem muito, isso foi muito explorado midiaticamente e todos sabiam que existia uma declaração pública dele dizendo que gostava de meninas. Isso despertou uma suspeita em todo mundo" disse.

Logo após a eliminação, o tatuador foi alvo de ataques em redes sociais, uma vez que em seu perfil apareciam comunidades de “supremacia branca” e de “efebofilia” (atração por adolescentes).

A polícia ainda estaria investigando Laércio por outras acusações. Em um relato na internet, uma jovem diz ter sido embebedada e o tatuador teria aproveitado para passar a mão pelo corpo dela. A prisão ocorreu por volta das 7 horas da manhã, no apartamento do próprio Laércio, no centro de Curitiba.

“A prisão é preventiva e não há prazo para que o suspeito deixe a prisão. Também apreendemos computadores na casa dele para investigar outros possíveis crimes”, declarou a promotora. A defesa do ex-BBB ainda não se manifestou.